Ryan Babel transferinde son dakika gelişmesi

Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Ryan Babel, ara transfer döneminde eski takımı Ajax'a kiralık olarak gitmek için Amsterdam'a gidiyor.

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan ve ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel, teknik heyetin kendisini kadroda düşünmemesiyle birlikte ayrılık kararı aldı.

Premier Lig'de Newcastle United ve Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın kendisini istemesi üzerine 33 yaşındaki futbolcu tercihini alt yapısından yetiştiği Ajax'tan yana kullandı.

Bu akşam gidiyor

Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen Ryan Babel, bu akşam saat 19:20 uçağıyla Amsterdam'a giderek yeni takımı için sağlık kontrolünden geçerek 6 aylık sözleşmeye imza atacak.

Esat Soydabircan/fanatik.comtr



