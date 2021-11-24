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Ryan Babel saha dışında gündem olmaya devam ediyor

Bugüne kadar üç şarkı yayınlayan Ryan Babel, otobiyografisini rap albümüyle çıkarıyor.

24 Kasım 2021, Çarşamba 12:09 Son Güncelleme:
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Ryan Babel saha dışında gündem olmaya devam ediyor

Galatasaray 'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel otobiyografisi için farklı bir yol denedi.

Babel daha önce üç rap şarkısı yayınlamıştı. Hollandalı, otobiyografisini rap albümüyle yayınlama kararı aldı. Babel'in hayatını anlatan, toplam 8 parçadan oluşan otobiyografi Cuma günü yayınlanacak.

The Guardian'a röportaj veren Ryan Babel yeni projesinin detaylarını paylaştı.

Süreci anlatan Babel, "İki yıl önce Ajax'a döndüğümde bir gazeteci otobiyografi yazmak isteyip istemediğimi sordu. O an erken olduğunu düşündüm, hazır değildim. Ancak sonra karantina başladı ve evde sıkıldım. Bu esnada fikir ortaya çıktı." dedi.

Deneyimli futbolcu müzik formülüyle ilgili olarak da "Otobiyografimi neden müzik formatıyla yazmadığımı düşündüm. Sonra Hollanda'da müzikle uğraşan bazı yakınlarımı aradım ve detayları anlattım." şeklinde konuştu.

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