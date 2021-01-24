Ryan Babel: Korona süreci beni bayağı geri attı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Ryan Babel'in golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a 3 puanı getiren isim olan Babel, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Gol anında boşluk bulduğunu belirten Babel, şanslı olduğunu da sözlerine ekledi, ''Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Bildiğiniz gibi forvet pozisyonundaydım. Fazla boşluk vermediler. Gol anında da bir boşluk buldum. Şutu çektim ve şanslıydım da.'' diye konuştu.

Geçirdiği koronavirüs sürecinin ardından zor günler geçirdiğini belirten Babel, şu sıralar kendisini iyi hissettini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: ''Şanssız bir dönem geçirdim. Sivas maçından sonra kendimi toparlamış çıkışa geliyordum ama ondan sonra gelen corona süreci ve sırt, bel rahatsızlığı tekrardan beni bayağı geri attı. Bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Bunun da üzerine koyacağımı düşünüyorum.''



