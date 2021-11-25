Ryan Babel: Kimse ciddiyetsiz bir Galatasaray görmeyecek!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray 'da Ryan Babel, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Oyuna girdiği gibi kaydettiği şık gol hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, “İlk defa böyle bir şanslı an yaşadım herhalde. Önemli bir gol oldu. Hem benim için girer girmez ekstra bir moral oldu hem de rakibimizi mental olarak çökmesine yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce düşüncemiz galip gelip liderliğimizi devam ettirmekti. O yüzden güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." dedi.

'Kimse ciddiyetsiz bir Galatasaray görmeyecek'

Aldıkları bu galibiyetle Roma'ya yüksek güvenle gideceklerini söyleyen Babel, "Galatasaray olarak içeride, dışarıda, nerede oynarsak oynayalım hedefimiz her zaman üç puan. Oraya da üç puan için gideceğiz. Çok önemli bir maç. Bu maçı küçümsemeyeceğiz. Kimse ciddiyetsiz bir Galatasaray görmeyecek. Kendi sahamızda Marsilya gibi bir takıma karşı aldığımız dört gollü galibiyet bize büyük güven verdi. Bu güven ile birlikte İtalya’ya gideceğiz. Umarım oradan da üç puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.







