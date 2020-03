Ryan Babel karantina günlerini anlattı

Galatasaray'dan kiralık Ajax'ta olan Ryan Babel, Hollanda kulübünün podcast yayınına katıldı, Amsterdam'daki karantina günlerini anlattı...

"Kitap okuyor, belgeseller izliyor, kişisel gelişimime vakit ayırıyorum. Evde yaptığım egzersizlerle formda kalmaya çalışıyorum"

"Takım arkadaşlarımla şu günlerde, kurduğumuz grup aplikasyonu üzerinden kontak kuruyor, buradan haberleşiyoruz"

33 yaşındaki evde geçirdiği zamanlara dair detaylı bilgi de verdi. Babel, okuduğu kitaplar, izlediği diziler ile filmler ve müziklerin neler olduğunu açıkladı.

KİTAP: Robert Kiyosaki - Rich Dad Poor Dad (Zengin baba, yoksul baba). DİZİLER: For Life (drama türündeki televizyon dizisi), You (psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi).

BELGESEL: The American Dream (Donald Trump'ın başkanlığa giden yoldaki serüveni) MÜZİK: Trippie Red - A Love Letter To You 4 (Amerikalı rapçi ve şarkıcı Trippie Redd'in müzik albümü)

Karantina günlerini evde geçiren futbolcunun dışardaki ender zamanlarından bir tanesi de ortaya çıktı. Ryan Babel'in kaldırımda insanların arasında depara kalktığı görüntüler, ülkede sosyal medyada ilgi çekti.