Ryan Babel, Jong Ajax ile antrenmanlara çıkıyor

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesi ile serbest kalan Ryan Babel, çalışmalarını ülkesinde sürdürüyor. Hollandalı oyuncu, pazartesi gününden itibaren altyapısından yetiştiği Ajax'ın genç takımı Jong Ajax ile antrenmanlara çıkıyor.

Ajax ile Avrupa futbolunda adını duyuran Ryan Babel, 2007'de Liverpool'a transfer olarak Hollanda ekibinden ayrılmıştı. Sonrasında Babel, iki kez Ajax'a döndü. 2012-13 sezonunda Hoffenheim sonrası Ajax forması giyerken o sezonun sonunda Türkiye'deki ilk durağı Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 2019-20 sezonunun ikinci yarısında ise Galatasaray'dan kiralık olarak bir kez daha Ajax kadrosuna katılmıştı.

Ajax'ın A takımı adına 142 resmî maça çıkan Ryan Babel, Galatasaray ile olan sözleşmesinin bitmesi sonrası henüz yeni bir takımla anlaşma sağlayamazken formda kalmak adına John Heitinga yönetimindeki Jong Ajax ile bir süre çalışmalara katılacak.