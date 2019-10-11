Ryan Babel için şok sözler: 'Çeneni kapat!'

Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel, geçtiğimiz ay De Telegraaf gazetesine verdiği bir röportajda "Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben ve Rafael van der Vaart... Bence hepsinin tek hedefi 1 numara olmaktı. Şu anki kadromuzda ise daha bir takım havası var. Artık eski egoyu hissetmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Portakallar'ın EURO 2020 elemelerinde dün gece Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendiği maç sonrası 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bu sözlerine çok sert bir tepki geldi. Hollanda'nın ünlü futbol yorumcusu Johan Derksen, ülkesinin galibiyetle ayrıldığı mücadelenin ardından Radio Veronica'da yayınlanan Veronica Inside programında yaptığı yorumlarda Sarı Kırmızılı futbolcuya şu sözlerle yüklendi:

"Babel, milli takımda yeniden şans bulduğu için mutlu olmalı. Ancak kendisi büyük çocuklara karşı çenesini kapatmak zorunda. Elbette bahsettiği isimlerin büyük egoları var. Ancak bu, her büyük futbolcuda görülen bir durum. Babel son maçta kötü oynamamasına rağmen hâlâ B sınıfı bir futbolcu. Bunu kabul etmesi gerekiyor."

Van der Vaart ise geçtiğimiz günlerde NPO 1 televizyonunda katıldığı De Wereld Draait Door programında konuyla ilgili olarak "Babel'in bahsettiği takım, neredeyse dünya şampiyonu oluyordu. Yerimizin doldurulmuş olmasından zaten mutluyuz. Kendimi hiçbir zaman bir yere konumlandırmadım ama onun ne demek istediğini anlıyorum." sözlerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler