Ryan Babel için olay sözler: 'Çok t***klı biri!'

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, ülkesi Hollanda'da en çok konuşulan futbolcuların başında geliyor. Son olarak Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben ve Rafael van der Vaart hakkında yaptığı yorumlarla adından söz ettiren yıldız futbolcu hakkında çok konuşulacak bir yorum daha geldi.

2006/07 sezonunda Ajax'ı çalıştıran Henk ten Cate, o dönem birlikte çalıştığı 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun karakteriyle ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı. De Volkskrant gazetesinde yayımlanan makalede görüşlerine yer verilen 64 yaşındaki teknik adam, Cim Bom'un yıldızıyla ilgili şunları söyledi:

"Çok t***klı biri"

"Ryan Babel, hayal edilemeyecek kalitede bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Bununla birlikte şu ana dek hep doğru kararları vermedi. Ajax'ta daha uzun süre kalmalıydı diye düşünüyorum. Aslında kendisi de benimle aynı fikirdeydi ama hem babası hem de menajerinin farklı planları vardı. Özellikle babasının Babel'in kariyerinde çok etkili bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Yine de bunu anlayabiliyorum.

Babel'in zamanında Liverpool'dan aldığı teklifi kim olsa değerlendirirdi. Bu nedenle onu eleştiremem. Saçının rengini kırmızıdan pembeye çevirmesi ise Babel'in tipik özelliklerinden birini yansıtıyor. Başkası olsa bu kararından geri adım atardı. Oysa Babel, saçlarını daha çok renklendirdi. Zira kendisi t***klı bir insan, hem de büyük t***klı."

Öte yandan Babel'in çocukluk arkadaşı Tony Pengel ise tecrübeli futbolcunun kişiliği hakkında "Faydalı buldukları haricinde her şeyle sorunludur. Ryan, gerçekten eşsiz bir çocuk. Eşsiz yeteneğiyle diğer futbolcuların da önünü açan bir futbolcu. Sosyal medyanın en önemli isimlerinden biri ve orada düşüncelerini çok açık bir şekilde ifade etme cüretini gösteriyor." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler