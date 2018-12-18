Ryan Babel için Başkan devrede

Beşiktaş’ta kontratı sezon sonunda bitecek olan isimler arasında yer alan Ryan Babel’in yeni sözleşme görüşmeleri olay yaratmıştı.

Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda aldığı maaş olan 2.1 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği Hollandalı futbolcu, menaceri aracılığıyla 3.5 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat talep etmişti. Tarafların sundukları rakamların arasında büyük fark olması ve temasların çıkmaza girmesi sonrasında devreye Başkan Fikret Orman girdi.

Yeni görüşme olacak

Sakatlığını gerekçe göstererek takım çalışmalarında yer almayan 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla Vodafone Park’taki ofisinde görüşen Orman’ın, oyuncusunun taleplerini dinlediği öğrenildi.

Başkan’ın, kulübün mali durumunu gerekçe göstererek Babel’den indirim istediği, deneyimli ismin de Orman’a olumlu yanıt verdiği belirtildi. Tarafların, bu hafta içerisinde tekrar bir araya geleceği bildirildi