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Ryan Babel Gomis'in takımına gidiyor! Beşiktaş'a Al Hilal'dan 6 milyon euro

Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılmayan Babel için Arap kulüpleri sıraya girdi. Son olarak Gomis'in de forma giydiği Al Hilal takımı, Hollandalı futbolcu için Beşiktaş'a 6 milyon euroluk bir teklif yaptı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 09:34
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Ryan Babel Gomis'in takımına gidiyor! Beşiktaş'a Al Hilal'dan 6 milyon euro

Sözlü olarak el sıkışılan 32 yaşındaki futbolcu Ryan Babel'e Suudi Arabistan’dan 3 teklifin geldiği ortaya çıktı.

Suudi kulüpleri arasında Al Hilal’in Siyah-Beyazlı idarecilerle bonservis pazarlığı yürüttüğü aktarıldı.

Beşiktaş yıldız futbolcu için 10 milyon euro isterken, G.Saray'ın eski yıldızı Gomis'in de forma giydiği Al Hilal kulübü teklifini 6 milyon euroya kadar yükseltmiş durumda.

Kaynak: Güneş

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