Sözlü olarak el sıkışılan 32 yaşındaki futbolcu Ryan Babel'e Suudi Arabistan’dan 3 teklifin geldiği ortaya çıktı.

Suudi kulüpleri arasında Al Hilal’in Siyah-Beyazlı idarecilerle bonservis pazarlığı yürüttüğü aktarıldı.

Beşiktaş yıldız futbolcu için 10 milyon euro isterken, G.Saray'ın eski yıldızı Gomis'in de forma giydiği Al Hilal kulübü teklifini 6 milyon euroya kadar yükseltmiş durumda.

Kaynak: Güneş