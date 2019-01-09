Ryan Babel Gomis'in takımına gidiyor! Beşiktaş'a Al Hilal'dan 6 milyon euro
Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılmayan Babel için Arap kulüpleri sıraya girdi. Son olarak Gomis'in de forma giydiği Al Hilal takımı, Hollandalı futbolcu için Beşiktaş'a 6 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Sözlü olarak el sıkışılan 32 yaşındaki futbolcu Ryan Babel'e Suudi Arabistan’dan 3 teklifin geldiği ortaya çıktı.
Suudi kulüpleri arasında Al Hilal’in Siyah-Beyazlı idarecilerle bonservis pazarlığı yürüttüğü aktarıldı.
Beşiktaş yıldız futbolcu için 10 milyon euro isterken, G.Saray'ın eski yıldızı Gomis'in de forma giydiği Al Hilal kulübü teklifini 6 milyon euroya kadar yükseltmiş durumda.
Kaynak: Güneş