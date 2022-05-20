Süper Lig 'in 38. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Ryan Babel, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı Kırmızılı ekipte 100. maçını oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, ''Galatasaray’da 100. maçımı oynamak çok büyük bir şeref. Bu kadar büyük bir takımın parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. 100 maç herkese nasip olmayacak bir şey. Ben bunu gerçekleştiren grubun içerisindeyim artık.'' dedi.

'Bizim açımızdan ilginç bir sezon geçti'

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, ''Bizim açımızdan ilginç bir sezon geçti. Bütün insanların şampiyonluk ve gol beklentisi fazlaydı ancak bazı sezonlar iyi olmayan zamanlar geçiriyorsunuz. Böyle zor sezonlarda bazı şeyler öğreniyorsunuz. Burada kalan oyuncular bu deneyimlerden yararlanarak geleceğe devam edecekler.'' şeklinde konuştu.







