Ryan Babel: Dürüstçe cevap verirsem ceza alırım

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Babel, "Altı puanlık bir fark var ama futbol bu. Futbolda her şey olabiliyor. Bu tip senaryoları yaşadık. Yapmamız gereken, en iyi şekilde maçlarımıza konsantre olmak ve kazanmak. Biz bu durumları daha önce de yaşadık. Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Hem kendime, hem takımıma, hem camiama olan güvenim sonsuz. Kalitemize sonuna kadar güveniyorum. Yapmamız gereken, hiç maç kaybetmeden sonuna kadar devam etmek.

Ryan Babel ayrıca "Futbol enteresan bir oyun. %100 kazanırız dediğiniz maçı kaybedebiliyorsunuz ya da zor olan maçı kazanabiliyorsunuz. Bu tip puan kayıpları olabiliyor. Benim için her maç aynı ciddiyette. Futbolda artık bu tip şeyler kalmadı. Herkes, herkesi yenebiliyor. Hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu. Benim futbolcu olarak buna cevap vermem doğru olmaz. Dürüstçe cevap verirsem, büyük ihtimalle ceza alırım. Bir sezon hatırlıyorum; Başakşehir birinciydi ve Galatasaray da 20 puan altındaydı. Takım inancını kaybetmedi ve sezon sonunda şampiyon oldu. O yüzden şu anda, aynı ruhla, o hırsla, bu inancımızı kaybetmeyeceğiz. Taraftarlarımız bize inansınlar" dedi.