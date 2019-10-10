Ryan Babel: Doğru yerlerde oynamalıyız

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Hollanda gazetesi Voetbal International’a konuştu. Kötü gidişata karşı bir reçete sunan Hollandalı yıldız, “Galatasaray’da iyiyim. Birçok maç oynadım. Takım olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tüm kulvarlarda yarışıyoruz. Ancak sezon başı biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti, yeni arkadaşlar geldi. Herkesin kendi yolunu bulması için biraz zamana ihtiyaç var. Ancak aynı zamanda bizden iyi performans ve galibiyetler de bekleniyor” dedi ve şöyle devam etti:

‘Fantastik bir kadromuz var’

“İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık. Sonuçlar, topladığımız puanlar bizden beklendiği şekilde olmadı. Olmamamız gereken bir yerdeyiz...”

‘İkna edici bir galibiyetle...’

“Türkiye’de çok çabuk tartışılır hale gelirsin. Ben kendimi hızlıca koyveren biri değilim. Türkiye’de ligin nasıl işlediğini biliyorum. Eğer bir kez ikna edici bir galibiyet alabilirsek, ardından tekrar fantastik bir takım oluruz...”

‘Bitmemiş bir puzzle gibiyiz’

“Endişeli değilim. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor. Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hâlâ bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz, ancak bir noktada tamamlanacağız.”

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