Ryan Babel: Derbilerde bu pozisyonları gol yapmanız gerekiyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç, 0-0 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Babel, değerlendiremedikleri gol pozisyonlarından yakındı ve, ''Hafta boyunca iyi hazırlandık, derbinin ne kadar zor olduğunun bilincindeydik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ama biliyorsunuz derbilerde bu pozisyonları gol yapmanız gerekiyor ama sonuçlandıramadık.'' dedi.

Beraberliğin adil bir sonuç olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, ''Defansif anlamda bugün çok iyiydik. Savunmadaki arkadaşlarımı performanslarından dolayı kutlarım. Bence 0-0 bu maç için adil bir sonuç oldu.'' diye konuştu.

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