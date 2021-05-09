Ryan Babel: Çok hırslı bir Galatasaray vardı sahada

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı. 90 dakikanın ardından konuşan Galatasaray'ın tecrübeli hücumcusu Ryan Babel, erken golün böyle maçlarda büyük anlam taşıdığını vurguladı, “Bugün çok önemli bir maça çıktık ve çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Sezon boyunca iyi işler yapmış bir Beşiktaş vardı karşımızda. Önemli bir rakibimizdi. Çok hırslı bir Galatasaray vardı sahada bugün. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Erken bir gol bulunabilirse, bu gol işimizi kolaylaştıracaktı. Bu erken golü atmak bize nasip oldu. Çok şükürler olsun ki ofsayt değildi. Bir anda ofsayt olup olmadığı konusunda duraksadık. Böyle bir gol geldi ve erken bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı.” diye konuştu.

'Güzel bir galibiyet aldık'

Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin hırs ve mücadelenin zaferi olduğunu dile getiren Babel, “Mutlaka böyle maçlarda erken gol atmanın büyük avantajı var. Hırs, mücadele, iyi hazırlanma… Onların haricinde Beşiktaş’ın hem burada hem de Ankara’daki sonuca göre burada bir şampiyonluk ihtimali de olabilirdi. Bu da bizi motive etti. Buna izin vermememiz gerekiyordu. Bunların hepsinin bir karışımı oldu ve güzel bir galibiyet aldık. “ değerlendirmesinde bulundu.



