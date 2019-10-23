Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid’e 18. dakikada Toni Kroos’un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hollandalı'nın maç sonu açıklamaları:

"Açıkçası ilk yarı fırsatları ele geçirdik, 1-2 fırsat bulduk, değerlendirsek farklı noktada olurduk ancak bir hata yaptığınızda bu seviyede doğrudan golle sonuçlanabiliyor. Bizim de yaşadığımız buydu."

"Bu seviyede bu şansları değerlendiremezseniz tabii ki rakip kendi bulduklarını değerlendirir. 3 maçımız var, tek tek bakmamız lazım maçlara. Biz Galatasaray'ız, üçünü de kazanabilecek yeteneğimiz var."