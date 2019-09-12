Ryan Babel: Bir şişe şarap gibiyim

Hollanda’nın Estonya’yı yendiği milli maçta 2 gol atan ve giderek formunu yükselten Ryan Babel, “Bence artık yaşlı bir adam sayılırım. Bir şişe şarap gibiyim. Wijnaldum bana böyle sesleniyor” dedi. Ülkesinin medyasına röportaj veren 32 yaşındaki futbolcu, “Ne kadar yaşlı, o kadar iyi. Yıllar geçtikçe, kafanızı daha çok kullanmaya başlıyorsunuz. Fiziksel olarak 18 yaşımdaki kadar rahat değilim. Ancak son 3-4 yıldır en iyi performansımı gösteriyorum” diye konuştu.

‘Sneijder, Van Persie, Robben...’

Milli takımın geçmiş dönemdeki sıkıntılarından da bahseden Babel, “O yıllarda dört büyüklerin savaşı vardı. Sneijder, Robben, Van der Vaart ve Van Persie, hepsi 1 numara olmak istiyordu. Daha fazla takım olmamız gerektiğini düşünüyordum. O egoları doğru şekilde yönetemedik. Şimdiyse takımı düşünüyoruz. Artık omuzlar üstünde yükselen bir kişi gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

‘2020’de birkaç dakika oynasam...’

EURO 2020 sonrası milli takımı bırakacağını açıklayan Babel, “Final turlarında hep mutsuz olurdum. 2006 Dünya Kupası’nda kadrodaydım ama sadece 1 maç oynayabildim. EURO 2008’de kadrodaydım ve Van Basten beni son anda bilek sakatlığım yüzünden dışarıda bıraktı. 2012 ve 2014’e katılamadık bile. EURO 2020 muhtemelen son turnuvam olacak ve orada da birkaç dakika süre alırsam bu çok güzel olur” dedi.

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