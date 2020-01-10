Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yarattığı Ryan Babel, Ajax'a transferi için gittiği Hollanda'da açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel'in açıklamaları şöyle;

Yine evimdeyim. Geri dönmek oldukça tugaf. Çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ama bundan memnunum. Ajax taraftarı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Ajax, dünyanın her yerinde konuşulan bir kulüp. Sezon sonuna kadar buranın bir parçası olmak mutluluk verici.

Her şey Galatasaray'a bağlıydı

Ajax için tekrar oynamanın onur verici bir durum olduğunu düşünüyordum ama bu karar tek başıma bana ait değildi. Buraya gelebilmem için her iki takıma da faydalı olabileceğim bir durum ortaya çıktı ve transferim hızlıca tamamlandı.

Maaşında indirime gitmesi hakkında sorulan bir soruya ise Ryan Babel, 'Bu durumu kendime Avrupa Şampiyonası sırasında ödeyebileceğim bir yatırım olarak gördüm. Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim. Galatasaray’da ilk yarı yıl biraz zor geçti' ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, Galatasaray'dan Ajax'a 6 aylığına kiralandı.

Ryan Babeli bu sezon 20 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 1 de asist yaptı.