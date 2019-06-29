Rüyadan uyan Emre Mor!

Tarih 19 Mart 2016...

Euro 2017, U21 Elemeleri’nde grubunda Slovakya ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız’da adını duymadığımız Danimarka’da oynayan bir genç kadroya çağrıldı. 10 gün sonra Slovakya’ya 5-0 yenildiğimiz maçta 90 dakika sahada kaldı ve bu maç, onun Ümit Milli Takım formasını giydiği tek karşılaşma olacaktı. Bahsettiğimiz çocuğun adı Emre Mor’du.

O dönem Danimarka’nın Nordsjaelland takımında yarım sezondur profesyonel olarak oynayan, ayda 5 bin Euro (33 bin TL) kazanan Emre, oldukça yetenekliydi ve gelecek vadediyordu. Dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 18 yaşındaki oyuncuyu Euro 2016 finalleri öncesi Karadağ ve Slovenya maçlarının kadrosuna aldı.

Yeni umudumuz olmuştu

Terim, 29 Mayıs 2016’da Antalya’da 1-0 kazandığımız mücadelenin ikinci yarısında O’nu oyuna sokarak Emre’yi, Türkiye’nin huzuruna sundu.

7 Haziran 2016’da Alman ekibi Dortmund, 9 milyon Euro (59 milyon TL) bonservis ödeyerek onu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Normalde Milli Takım’a alışma dönemindeki Emre, kendisini Euro 2016 kadrosunda buldu.. Ve bir anda Türk futbolunun yeni umudu olan ve ‘Türk Messi’ yakıştırmaları yapılan bu genç, finallerde Hırvatistan’a 1-0 yenildiğimiz grup maçında 21 dakika oynarken, 2-0 kazandığımız Çekya maçında ilk 11’de sahaya çıktı ve ilk golün asistini yaptı.

Herkes bundan sonraki süreçte bu sol ayaklı yıldız adayından çok daha iyisini bekliyordu.

Profesyonel olabilmek...

Ancak Dortmund’da sadece 1 sezon kalabilen Emre, Thomas Tuchel ve teknik ekibiyle sorunlar yaşadı. Sadece 6 maçta ilk 11’de oynayan milli futbolcuyu Dortmund, 12.5 milyon Euro’ya (82 milyon TL) Celta Vigo’ya sattı. Ancak Celta’da da işler iyi gitmedi ve Emre, İspanyol ekibinde son iki sezonda toplamda sadece 10 maçta ilk 11 çıkabildi.

Celta’da şu ana kadar onunla çalışan 3 teknik adam; Juan Carlos Unzue, Antonio Mohamed ve Fran Escriba tarafından disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Çalıştığı hocaların hepsi, “Yetenekleri müthiş. Ancak artık profesyonel bir futbolcu gibi davranması ve daha disiplinli olması gerekiyor” yorumunu yaptılar.

Fransa maçı ve saçları...

Elbette Ay-Yıldızlılar’ın da bu süreçte Emre’den büyük umutları varken, O en son milli maçını 9 Ekim 2017’de Finlandiya (2-2) deplasmanında oynadı.

Beklentilerin oldukça altında kalan ve artık 21 yaşına gelen oyuncu, bir futbolcudan çok sosyal medya fenomeni gibi davranmaya başladı. Emre’nin, tarihimizde Fransa’yı ilk kez yendiğimiz Konya’daki maç sırasında Instagram’daki 1.9 milyon takipçisine sarıya boyadığı saçlarını kullandığı lüks aracının içinden gösterip, “Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim” ifadesi büyük tepki çekti.

Hâlâ dönme şansı var

Kariyerindeki hızlı yükselişi tam tersi inişe geçen Emre, ne yazık ki para ve şöhretin kurbanı olma yolunda tam gaz ilerliyor. 2022’ye kadar sözleşmesinin olduğu ve yıllık 1 milyon Euro kazandığı Celta, onu satmanın yollarını ararken, Emre’nin Dortmund dönemindeki takım arkadaşlarından Dembele (22), 2017’de 105 milyon Euro’ya (689.4 milyon TL) Barça’ya, Pulisic (20) de bu yıl 64 milyon Euro’ya (420.2 milyon TL) Chelsea’ye transfer oldu!

Sonuç olarak; Emre’nin çevresinde, parti modundaki tiplerin değil, ona akıl hocalığı yapacak insanların olması gerekiyor. Yoksa bu filmin sonu, gerçekten hiç ama hiç iyi olmayacak. Kaybeden ilk başta kendisi olacak.

Genç oyuncunun özel olarak yaptırdığı koltuklarında verdiği bu pozda Celta Vigo formasına doğru ayaklarını uzatması da büyük tepki çekmişti.

Şimdi 16 katı kazanıyor!

Nordsjaelland’de 2015’te aylık 5 bin Euro’ya (Yıllık 60 bin Euro) oynayan Emre Mor, Celta Vigo’da ise yılda cebine 1 milyon Euro koyuyor. Yani şu an 16 katı para kazanıyor.

Terim ne demişti?

Fatih Terim, Emre Mor’u ilk kez oynattığı Karadağ maçının ardından, “Emre’nin burada bulunmasına sebep, sıra dışı bir oyuncu olması. Sıradan bir oyuncu olsaydı, burada bulunmazdı. Zaten hiçbir puan maçında bizimle değildi. Onun alınmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım herkes beğenmiştir” demişti.

629

Son A Milli maçını 629 gün önce 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde 9 Ekim 2017’de Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçta oynadı.

16

Nordsjaelland’dan ayrıldıktan sonra forma giydiği Dortmund (6) ve Celta Vigo’da (10) toplamda 16 karşılaşmada ilk 11’de oynayabildi.

15

Ay- Yıldızlı forma altında 15 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Tek golünü 27 Mart 2017’de 3-1 kazandığımız Moldova (hazırlık) mücadelesinde attı.

4

2015 Kasım’dan beri profesyonel düzeyde futbol oynuyor. Şu ana kadar forma giydiği 3 kulüpte toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı.

Mini Yorum - Abdullah Ercan (Eski Ümit Milli Takım Teknik Direktörü)

İhanet ediyor!

Emre Mor’u, Türk Milli Takımı adına ilk izleyen, onunla ve ailesiyle ilk görüşen benim. Onun o dönem Türkiye’ye ihtiyacı vardı ve Milli Takım da kendisine büyük bir hevesle sarıldı. Ne yazık ki disiplinsizlik, başına buyruk tavırlar ve futbolu bencil oynaması hâlâ değişmedi. Kendisine ve yeteneklerine ihanet ediyor.

Emre’ye en büyük yardım, sadece kendisi ve onun gerçekten çok seveceği bir teknik adam tarafından yapılabilir. Bir gün kafasına mutlaka ‘dank’ edecek, ancak inşallah bunda çok geç kalmaz. Eğer kafasını sadece futbola verir ve hatalarını düzeltirse, özel bir seyircisi olabilecek potansiyele sahip.

Son sözüm; Çok geç kalmadan futbola dön Emre. Başta ben olmak üzere, lütfen sana inananları mahcup etme.

Mini Yorum - Gisle Thorsen (Danimarka Ekstra Bladet Gazetesi)

Problem kafasında

Ne yazık ki Emre Mor, futboldan çok diğer işlerle meşgul... Son model spor arabalar, gece hayatı ve bilgisayar oyunlarına ilgisi daha çok.

Disiplin sorunu bir türlü yakasını bırakmıyor. Onun en büyük problemi kafasında. Danimarka’daki döneminde de aynı sıkıntıları yaşadı.

Çok yetenekli ama nasıl gerçek bir futbolcu olunacağını bilmiyor. Harika bir sol ayağa sahip olmasına rağmen beyni ile ayakları arasında iletişim sorunu var.

Dortmund ve Celta’daki durumu ortada. Sanki insanlar artık ondan vazgeçmiş gibi gözüküyor. Çünkü Emre, sürekli onun iyi olmasını bekleyen insanları, hayal kırıklığına uğratıyor.

Mini Yorum - Rafa Valero (İspanyol Marca Gazetesi)

Yıldızı barışmadı

Emre Mor’la ilgili olarak fazla bir yorum yapma şansım ne yazık ki yok.

Büyük paralara Celta Vigo’ya transfer oldu ancak bir türlü yeteri kadar oynama fırsatı bulamadı. Çalıştığı teknik adamlarla şu ana kadar burada bir türlü yıldızı tam olarak barışmadı ve birkaç kez kadro dışı bırakıldı.

Emre’nin yetenekli bir futbolcu olduğu kesin ancak Celta’ya olan katkısı yok denecek kadar küçük. 2 yıldır bu takımda ve oynadığı maç sayısı ortada.

Celta onu satmak istiyor. Eğer bir takım gerçekten onu almak ister ve teklifinde ciddi olursa, satmak için her türlü kolaylığı sağlayacaklardır.

Hazırlayan: Mehmet Çağrı Davran