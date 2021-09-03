Gedson Fernandes için haftalarca uğraşıldı, Mohamed Elneny gündeme geldi ancak Beşiktaş , öyle bir ismi kadrosuna kattı ki, adeta yer yerinden oynadı: Miralem Pjanic... Orta sahaya yapılacak takviye konusunda uzun süredir çalışmalarını yürüten siyah beyazlı yönetim, UEFA'ya listelerin verileceği son günde tarihi bir operasyona imza attı.

Görüşmeler başladı ve bitti

Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamını fırsata çeviren Kartal, Pjanic için gün içinde resmi görüşmeleri başlattı. Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için pek fazla seçeneği olmayan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'ın teklifine yeşil ışık yaktı. Bir yandan da oyuncu cephesiyle temaslarını yürüten siyah beyazlılar, Pjanic'ten olumlu yanıt gelir gelmez, düğmeye bastı.

Kiralama bedeli yok

Barcelona'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek olan Beşiktaş, Pjanic maaşının da yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk kısmını verecek. Yaşadığı limit problemi nedeniyle Messi ve Griezmann'ı gönderen, Pique, Busquest ve Alba gibi yıldızlarının da maaşlarında indirime gitmek zorunda kalan Katalan ekibi, dün akşam saatlerinde gerekli belgeleri gönderdi ve rüya gibi gözüken Pjanic transferini gerçekleştirdi.

Çok gizli görüştüler

İlk olarak ismi geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Yönetimi'nin gündemine gelen Pjanic için görüşmeler büyük bir gizlilik içinde başlamıştı. Öncelikle yıldız oyuncuyu bonservisle vermek isteyen Barcelona, Avrupa'da transferin son gününe kadar teklif bekledi ancak umduğunu bulamadı.

Öncelikleri satmaktı ama...

Avrupa'da transfer kapandıktan sonra Beşiktaş hemen devreye girdi ve dün öğlen saatlerinde görüşmeler bu kez çok daha ciddi şekilde başladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Pjanic konusunda Beşiktaş'a yeşil ışık yakan İspanyol devi, kiralama ücreti istemedi. Siyah beyazlı yönetim, oyuncunun maaşının ise 2 milyon 750 bin euroluk kısmının verebileceklerini iletti.

Yazışmalar akşam bitti

Pjanic transferinde fazla bir alternatifi bulunmayan Barcelona, oyuncu da Beşiktaş'a gelmek isteyince transfere onay verdi. O dakikadan sonra hemen resmi yazışmalar başladı. Akşam saatlerinde oyuncunun belgeleri Beşiktaş Kulübü'ne ulaştı. Sonrasında da Pjanic'in ismini UEFA listesine yetiştirmek adına adeta zamanla yarışıldı.

Özel uçak gönderildi

Bosna Hersek Milli Takımı'nın kampında bulunan Pjanic için hemen Saraybasna'ya özel uçak gönderilirken, 31 yaşındaki yıldız futbolcu gece 22:30 civarında İstanbul'a ayak bastı. Sağlık kontrolü gibi tüm prosedürleri kısa sürede gerçekleştirilen siyah beyazlılar, bu müthiş operasyonu mutlu sonla noktaladı.