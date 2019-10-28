Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le 2-2 berabere kaldığı maçta hakeme küfreden Ruud Vormer'e UEFA tarafından üç maç men ceza verilmişti. Mevcut şartlarda temsilcimiz Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan Hollandalı orta saha oyuncusundan konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan 31 yaşındaki yıldız isim, cezasında indirime gidilmesini beklediğini söylerken "Bir maçtan fazla ceza alabileceğimi duymuştum. Paris Saint Germain'le oynayacağımız maçı kaçıracağımı düşünüyorum ama Galatasaray'a karşı oynayabilmeyi umuyorum. Zira bu karşılaşma, bizim açımızdan çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler