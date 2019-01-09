İlk yarının flaş ekiplerinden Antalyaspor, Ruud Boffin’in serbest kalmasının önüne geçti. Belçikalı kalecinin alacaklarının büyük bir kısmını ödeyen Kırmızı-Beyazlı yönetim, aynı zamanda 31 yaşındaki eldivenin menaceri Günter Thibault’u da Türkiye’ye çağırdı.

Akdeniz ekibi, tecrübeli file bekçisine iyileştirilmiş yeni bir kontrat önerecek. Hatırlanacağı üzere Slaven Bilic’in çalıştırdığı Arabistan temsilcisi Al İttihad, Boffin için 3.5 milyon Euro’luk teklif yapmış, ancak Antalyaspor bu öneriyi reddetmişti.