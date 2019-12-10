Alman bir gazetecinin araştırması sonucu ortaya atılan iddialar, Dünya Anti-Doping Ajansı’nı (WADA) harekete geçirmiş ve hazırlanan raporlar sonrasında da Rusya’nın devlet destekli doping yaptığı ortaya çıkmıştı.

Rus atletler 4 yıldır ‘bağımsız’

2015 Kasım ayından itibaren WADA, Rusya Anti-Doping Ajansı’nın üyeliğini (RUSADA), Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği de (IAAF) Rusya’nın üyeliğini askıya almıştı. Hatta IAAF, Rus atletleri tüm müsabakalardan men etmişti. Bununla birlikte bazı atletler Spor Mahkemesi’ne başvurmuş ve bunun sonucunda, doping kullanmadığını kanıtladığı takdirde yarışlara ‘bağımsız sporcu’ olarak katılma hakkı kazanmıştı. 2015’ten bu yana atletizmde cezası kalkmayan Rusya’nın atletleri, 2017 ve 2019 Dünya Şampiyonası’na ‘bağımsız sporcu’ adı altında mücadele ediyor.

2018 Kış Olimpiyatı’ndan men edilmişti

O dönemde Rusya’ya gelen doping cezası sadece atletizmle sınırlı kalmadı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları öncesi, Rusya’ya men cezası getirdi. Bunun üzerine de 168 Rus sporcusu ‘Bağımsız’ unvanıyla olimpiyatta boy gösterdi. Hatta olimpiyatta bağımsız katılan sporcular da bile doping skandalı patlak vermişti. 2018’in sonlarına gelindiğinde WADA, Rusya Anti-Doping Ajansı’nın faaliyetlerine yeniden izin vermişti. Ancak son dönemde yine Rus sporcuların doping olaylarına karışması WADA’yı tekrar harekete geçirdi.

2022 Dünya Kupası’na katılamayacak

WADA, İsviçre’nin Lozan kentinde dün yaptığı toplantıda tarihi bir karara imza attı ve Rus sporcuların son dönemde doping olaylarına karışmasından dolayı Rusya’yı bu kez tüm spor müsabalarından men etme kararı aldı. Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek, büyük uluslararası organizasyonlara katılamayacağı gibi ev sahibi de olamayacak. Ayrıca karar gereği Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’na da katılamayacak.

Rusya hangi cezalarla karşı karşıya?

✔4 yıl boyunca hiçbir aktiviteye ev sahipliği yapamayacak, konuk olamayacak ve teklif verme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

✔4 yıllık süreçte ülke bayrağı hiçbir önemli etkinlikte dalgalanmayacak.

✔Rusya, teklifin dört yıllık süre boyunca veya sonrasında gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı için başvuramayacak.

✔Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiçbir şekilde karışmadıklarını kanıtladıkları takdirde dört yıl içinde gerçekleştirilecek olan önemli etkinliklere katılabilecek. Bu sporcular, mevcut durumda bireysel olarak rekabet edebilecek.

✔4 yıllık dönemde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapma hakkının zaten Rusya’ya verildiği durumlarda, imzalayan kişi bu hakkı geri çekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansız olmadıkça başka bir ülkeye yeniden atamalıdır.