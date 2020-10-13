A Milli Takımımız’ın, Uluslar Ligi grubunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Rusya’nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, ülke basınına maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2016’dan beri Rusya’nın başında olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar’la ilgili övgü dolu sözler kullandı. Cherchesov, "Kazanmak için maça çıktık ancak adaletli bir sonuç oldu. Bu seviyede, iyi oyuncuları olan bir Türkiye'ye karşı 90 dakika boyunca etkili olmak mümkün değil. Almanya bile bunu yapamadı. Bunu yapmak isterdim ancak Şenol Güneş devre arasında değişiklik yaptı ve ilk yarıdaki hızımızı sürdüremedik" yorumunu yaptı.

‘Farklı isimleri sahaya sürdüler’

Türkiye'nin takım oyununda geliştiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Türkler'in önceki maçlara göre gelişmesini bekliyorduk. Almanlar'la oynanan maç bunu doğruladı ve bu maçta da bir ay önceki gibi değil, farklı bir takım olduklarına ikna olduk. Almanya maçına göre farklı isimleri sahaya sürdüler. Türkler bireysel olarak güçlüler ve şimdi de takım oyununda geliştiler" açıklamasını yaptı.