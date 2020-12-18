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Rusya’nın doping cezası 2 yıla indirildi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping skandalı nedeniyle Rusya’ya verilen uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını iki yıla indirdi.

18 Aralık 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Rusya’nın doping cezası 2 yıla indirildi

CAS, Doping ihlali nedeniyle WADA tarafından Rusya’nın uluslararası spor organizasyonlarından 4 yıl men edilmesine yönelik 2019 yılında verilen cezaya Rusya yaptığı itirazın görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararla, Rusya’nın ceza süresi iki yıl kısaltılarak 16 Aralık 2022 tarihine çekildi. Ceza oranında yapılan indirime rağmen Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yer alamayacak.

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