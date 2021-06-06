Rusya’dan Türkiye’ye sağlık çalışanlarına destek için yüzecekler

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliği ile düzenlenecek olan Açık Su Yüzme Maratonu’nda, 10 Türk ve 3 Rus sporcu pandemi döneminin kahramanları olan sağlık çalışanları için 13 Haziran’da Rusya’nın Soçi kentinden Giresun’a kadar yüzecek.

Yüzme sporunda bir ilkin gerçekleşeceği belirtilen maratonda sporcular, Karadeniz sularında 110 saat kulaç atarak ve günde 2’şer kez suya girerek, 320 kilometre mesafeyi yüzecek. Direktörlüğünü İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer’in yapacağı bu maraton organizasyonunda, ülkeler arası dostluğa da vurgu yapılacak.

10 TÜRK, 3 RUS YÜZECEK

Maratonda Türk sporcu kadrosunda Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Kubilay Çimen’in yanı sıra Deniz Kayadelen, Burçak Tümay Peker, Ahmet Nakkaş, Faruk İlgüy, Hamza Bakırcıoğlu, Nurettin Ünal, Emre Öztürk ve Tarkan Tüzmen yer alacak. Rus sporcularda ise, Zhanna Zelenskaya, Anton Vetrov, Pavel Kullinich yüzecek.

“SLOGANIMIZ: DÜNYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE DOSTLUK”

Açık Su Yüzme Maratonu Organizasyon Danışmanı ve Sporcu, Bilim Kurulu üyesi olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Çimen, “İçinde bulunduğumuz zaman diliminde tüm dünya çok önemli bir süreçten geçti. En büyük maratonu da sağlık çalışanları yaşadı. Birçok konuda özveriyle çalışarak halkın sağlığı için fedakarlıklarda bulundular. Biz de bu noktada duyarsız kalmak istemedik. Bu yüzden Açık Su Yüzme Maratonu düzenledik. Soçi’den Giresun’a yüzeceğiz. Bu bir dünya rekoru olacak. Kağıt üzerinde 320 kilometre görünüyor ama toplamda 350-360 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzmeyi planlıyoruz. Sloganımız ‘Dünya Sağlık Çalışanları ve Dostluk’ adıyla yüzeceğiz bu maratonu” dedi.

“ULUSLARARASI LİTERATÜRE ÇOK BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK”

Maratonun hem spor ve sağlık hem yönetim ve organizasyonel hem de bilimsel araştırma olarak üç boyutu olduğunu belirten Çimen, “Yönetim ve organizasyonel boyuta baktığımızda, pandemi sürecinde organizasyon yapabilmek çok zor. İşin bürokratik, kadro, malzeme, lojistik gibi boyutları var. Ki bu organizasyon Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülüyor. Organizasyonun sahibi de İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü. Bilimsel araştırma boyutunda, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile çalışıyoruz. Ben de bir akademisyen olarak o grubun içerisindeyim. Aynı zamanda Bilim Kurulu’nda da yer alıyorum. Sporcuların kortizol değerleri, laktik asit tölerasyonları, genetik testlerini, psikolojik testlerini yapacağız. Böyle bir etap daha önce hiç yüzülmediği için Fiziksel ve Psikolojik performans ve araştırmalar boyutu itibariyle uluslararası literatüre çok önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

KARADENİZ SULARINDA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Karadeniz’in yüzmesi zor bir deniz olduğunu hatırlatan Tarkan Tüzmen, “Dünya rekoru kırılacak ve bir ilk olacak bu maratonda, son 1,5 senedir tüm dünyanın cefasını çeken sağlık çalışanları ve dostluk adına yüzmek bizim için çok anlamlı. Bence fiziksel zorluktan çok zihinsel olarak zorlanacağız. Çünkü fiziksel güç, belli bir noktaya kadar götürebilir. Ancak zihin de fiziksel güce eşlik ederse daha ileriye gidilebilir. Biz bu bakımdan daha iyi hazırlandık diye düşünüyorum. Boğazın serin sularında çalışmalar, antrenmanlar yaptık. 1 haftamız kaldı, çok heyecanlıyız. Geçen yıl yüzdüğümüz Anamur Kıbrıs etabında yer alan 5 sporcunun, başta Takım Kaptanımız Kürşat Tüzmen ve Ahmet Nakkaş olmak üzere tüm ekibimiz bu maraton için hazır” dedi.

Maratonda Türk sporcu olarak yüzecek olan Burçak Tümay Paker de, “Pandemide bizler için maraton koşan dünya sağlık çalışanları için yüzecek olmak gerçekten çok gurur verici. Çok heyecanlıyız. Maratonu merakla bekliyoruz. İnşallah tüm sporcu arkadaşlarım için güzel bir geçiş olacak” diyerek tüm yüzücülere başarılar diledi.

Maratonda Türk sporcu olarak yüzecek olan Faruk İlgüy ise, “Geçtiğimiz yıl antrenmanlara başladık. Pandemi sürecinde de denize girdik ama ardından Kasım, Aralık derken soğukla karşı karşıya kaldık. Sonunda sürekli denizde çalışıp antrenman yaparak hazırlandık ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Hedefimize ulaşacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Yüzücüler arasında yer alan Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, gerçekleşecek maraton ile dünyada bir ilkin gerçekleşeceğini belirterek, “Sağlık çalışanlarına minnettarız. Bizim için gece gündüz demeden, canlarını hiçe sayıp bizim hayatımızı kurtarmak için çalışıyorlar. Biz de onlara karşı olan bu minnettarlığımızı göstermek için dünyada bir ilke imza atarak Soçi’den Giresun’a yüzeceğiz. Bu suları daha önce hiç kimse yüzmedi. Bizim için bu açıdan da çok büyük bir macera aynı zamanda. Çünkü dalga, akıntı, rüzgar gibi zorluklar bizi bekliyor. İnşallah doğa ana yanımızda olacak. 4-5 gün sürecek bir maraton bu. Birkaç parkurdan oluşuyor. 320 kilometre yüzeceğiz. Hem Türk milli takımının sporcuları hem de Rus milli takımının sporcularının yer aldığı 12 kişilik bir ekibiz” diye konuştu.

Kayadelen, antrenmanlara başladığını da sözlerine ekledi.

“BÖYLE ANLAMLI BİR ETKİNLİĞİN ORGANİZE EDİLMESİ BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu da, “Sporcumuz Deniz Kayadelen, geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecan ve coşkuyla yanımıza gelip ‘Anlamlı bir maratona katılacağız’ dedi. Özellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili bir etkinlik yapılıyor olması bizi gerçekten çok derinden etkiledi, onurlandırdı ve mutlu etti” diyerek tüm sporculara başarılar diledi.

Berna YILMAZ – Doğan GÜNDOĞDU – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA)