Corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilen ülkelerden Rusya, geri dönüşe hazırlanırken flaş bir karar alarak maçların seyircili oynatılmasını uygulamaya koyuyor.

Rusya Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle taraftarları olmadan maçlara çıkacak takımların mali anlamda sıkıntılar yaşamasından kaynaklı tedbirler eşliğinde taraftarların stadyumlarda yer almasını sağlayacak.

İlk raporlara göre stadyum kapasitesinin sadece %10'u kadar taraftar alınacak. Bu da her takım için farklı etkiler yaratacak. Zenit'in 70.000 kişilik bir stadyumu varken Orenburg Gazovik maçlarını 7.500 kişilik stadyumda oynuyordu.



