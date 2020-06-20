Rusya Premier Ligi'nin 23. haftası Sochi ile Rostov arasında oynanan karşılaşma tarihe geçti.Rostov, karşılaşmanın ilk dakikasında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 10-1'lik mağlupbiyetle ayrıldı. Sochi'de 3 gol atanAleksandr Kokorin yıldızlaştı. 2 gol atan Anton Zabolotnyi maçın 26. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sochi'nin diğer golleri ise Vladimir Abramov (kendi kalesine), Dmitri Poloz (2), Nikita Koldunov ve Ivan Novoseltsev'den geldi.Bu sonucun ardından ligde 4. sırada bulunan Rostov 38 puanda kalırken, Sochi puanını 27'ye yükseltti.