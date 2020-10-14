Rusya - Macaristan maç sonucu: 0-0

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye’nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubunda Rusya-Macaristan karşılaşması da oynandı. Lider Rusya ile 2. Macaristan arasında zirve kapışması yaşandı. İngiliz Michael Oliver'ın düdük çaldığı 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İki takım bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Ruslar, 2 kez berabere kaldığı rakibini 5 kez mağlup etti. İki takım arasında oynanan ilk maç Rusya'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Grup'ta 5. maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sırbistan ise 2 puan ile son sırada bulunuyor.











