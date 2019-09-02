2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu'nda Rusya ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Rusya ilk maçında Nijerya'yı 82-77 mağlup ederken Kore ise Arjantin'e 95-69'luk skorla kaybetmişti.

Rusya, karşılaştığı rakibini 87-73 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Rusya, son maçında Arjantin ile liderlik adına karşılaşacak iken Güney Kore ise henüz galibiyet alamayan bir başka ekip Nijerya ile oynayacak.

​Rusya'da Vitaly Fridzon ve Andrey Vorontsevich 13'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Andrey Zubkov ve Mikhail Kulagin de 11'er sayıyla oynadılar.

Kore'de Guna RA 19 sayı, 10 ribaunt ile oynarken Daesung Lee de 17 sayı üretti.