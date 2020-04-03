Milli Takım’ın ve Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden Rüştü Reçber, bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede yatıyor. Işıl Reçber, eşinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Unutulmaz kaptanın tedavisinin devam ettiğini söyleyen Işıl Reçber, “Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde” diye konuştu. Ardından bir güzel haber de hastane açıklamasıyla geldi: Rüştü Reçber normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.