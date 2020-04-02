Son dakika haberi: Corona virüs salgınına yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in tedavisine devam edildiği belirtilirken genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ifade edildi.

İşte hastaneden yapılan açıklama:

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber’in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi:

“Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”

İlgili Haberler Brescia Başkanı Massimo Cellino: Serie A devam ederse takımı ligden çekerim

Eşinden durumu ile ilgili açıklama gelmişti

Posta'nın haberine göre Rüştü Reçber'in eşi Işık Reçber, yaptığı açıklamada eşinin son durumunu açıklamıştı. Işıl Reçber şunları söyledi:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor."

Işıl Reçber daha önce de Rüştü'nün son durumuyla ilgili bilgi vermiş ve son 72 saatin zorlu geçtiğini açıklamıştı. 5 gün önce corona virüse yakalandığı tespit edilen Rüştü Reçber, hastaneye kaldırılmış ve tüm spor dünyası, efsane kaleciye iyi dileklerini göndermişti.



