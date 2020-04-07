Rüştü Reçber taburcu oldu

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Reçber’den güzel haber geldi. 46 yaşındaki unutulmaz kaleci, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

07 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Rüştü Reçber taburcu oldu

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Reçber’den güzel haber geldi. Önce yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan 46 yaşındaki unutulmaz kaleci, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Rüştü Reçber’in evinde 14 gün boyunca karantina altında olacağı öğrenildi.

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