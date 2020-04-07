Rüştü Reçber taburcu oldu
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Reçber’den güzel haber geldi. 46 yaşındaki unutulmaz kaleci, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Reçber’den güzel haber geldi. Önce yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan 46 yaşındaki unutulmaz kaleci, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Rüştü Reçber’in evinde 14 gün boyunca karantina altında olacağı öğrenildi.