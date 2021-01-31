Rüştü Reçber, 10 Mayıs 1973 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Şu an 47 yaşında olan Rüştü Reçber, görev yapan eski Türk milli futbolcudur. Rüştü Reçber, dünya tarihinin en başarılı kalecileri arasında yer alır. 120 kez ay yıldızlı formayı giyen isim oldu. Rüştü Reçber, 11 defa Ümit Milli Takımın kalesini korudu. Rüştü Reçber, aynı zamanda 2002 yılında Dünya Kupası'nda, 2003'te ise, Konfederasyonlar kupasında üçüncü sırada yer alan 2008 yılında ise, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarda yer aldı.

Rüştü Reçber kaç yaşında?

47 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Rüştü Reçber, ilk lisansı Korkuteli amatör takımına çıkarıldı. 1985 yılında da Demirspor'da futbol hayatına devam etti. Reçber, önce forvet olarak futbol hayatına başlasa da daha sonra uzun boyu nedeni ile 1989 yılında kaleciliğe geçti. 1990 yılında ise, Burdurgücü takımına geçerek profesyonel oldu. Bu takımda üçüncü kaleci konumundayken Fatih Terim ve ekibi tarafından keşfedildi.

Rüştü Reçber hangi takımlarda oynadı?

İzmir'de katılmış olduğu Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve Niğde'de katıldığı amatör futbol turnuvasında başarı yakaladı. Daha sonra Galatasaray tarafından bir süre denendi fakat beğenilmedi. Ardından Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından Rüştü Reçber'in bir yıl boyunca Galatasaray PAF'da oynaması gerektiği söylendi. Ama üzerinden 1 yıl geçmeden Rüştü Reçber, Antalya'ya dönmeye karar verdi.

1991 yılında Rüştü Reçber, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Fakat burada ilk sezon forma giyemedi. Bir süre Murat Ayhan Aydın'ın arkasında ikinci kaleci olarak görev yaptı. 1993 ve 1994 yılları arasında Rüştü Reçber, Antalyaspor'un birinci kalecisi oldu. Sezonun başından itibaren başarılı performansı ile dikkat çeken Rüştü Reçber, daha sonra Fenerbahçe 'den teklif aldı. 26 Kasım 1993'te de kendisini Fenerbahçe yapan sözleşmeyi imzaladı.

Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transferi

Rüştü Reçber, 2002 FIFA Dünya Kupası performansından sonra FC Barcelona ile anlaşmaya vardı. Burada geçen bir yılın ardından Fenerbahçe tarafından kiralandı. 2007-2008 yılında beklenmedik bir şekilde Mehmet Yozgatlı ile birlikte Beşiktaş 'a geçti. 19 Ağustos 2007'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maç sonucunda da ilk defa Beşiktaş kalesini korudu. Ama daha sonra kaleyi Hakan Arıkan'a kaptırdı.

Pele tarafından yaşayan en iyi 100 futbolcu arasında seçildi

Rüştü Reçber, 2003 yılında dünyanın en iyi 3. kalecisi olarak seçildi. Aynı zamanda futbol efsanesi olan Pele tarafından yaşayan en iyi 100 futbolcu arasında seçilerek FIFA 100 listesinde yer aldı. Rüştü Reçber, 132 kere milli takımlardan çağrılan, 12 kez Türkiye U-21 ve 120 kez de Türkiye A millî takımda forma giymeyi hak etmiştir.

Rüştü Reçber, 1994 yılında Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir sezon sonra ise, hem milli takımın hem de kendi takımının kalesini korumakla görevlendirildi. Bu dönem içinde yaklaşık olarak 5.5 milyon dolar kazanç elde etti. Ardından Barcelona'ya transfer oldu ve burada 3 yıllık sözleşme imzaladı. Burada geri kaldı, yarım sezon kaldı ama 3 yıllık imzalamış olduğu sözleşmenin garanti parası olan sezon başına 2 milyon doları almaya devam etti. Daha sonra Fenerbahçe bonservisi ile geldi. Bir sezon için 900 bin dolar kazanç elde etti. Son olarak da Rüştü Reçber, Milli Takım'dan 1.3 milyon dolar prim kazandı.

Rüştü Reçber'in futbol tarihindeki yeri

Rüştü Reçber, 18 defa Türkiye A millî takım kaptanlığı görevini üstlenmiştir. Hatta 100. maçta kullandığı, forma, krampon ve eldiveni Fenerbahçe Müzesi'nde sergileniyor. Ülkemizin en iyi ve en değerli futbolcu ve kalecileri arasında yer alan Rüştü Reçber Türkiye futbol tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle hem yaptığı işlerle hem de kazandığı paralarla sıklıkla gündeme gelen futbolcular arasında yer alıyor.