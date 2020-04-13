Rüştü Reçber: Koronavirüsü kimse küçümsemesin

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecilerinden Rüştü Reçber, konoravirüse yakalanmıştı. Bir süre yoğun bakıma da alınan ve hastalığı ağır bir şekilde yaşayan Rüştü, 1 hafta önce taburcu oldu. Evinde karantinaya çekilen efsane file bekçisi, Tuttomercato’ya yaşadıklarını anlattı. İşte Rüştü Reçber’in açıklamaları...

‘Önce grip sandım’

“İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı. İkinci gün ateşim çıktı ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktorumla konuştuktan sonra ateş düşürücü ve ağrı kesici almaya başladım. Ardından iştah kaybı yaşadım, koku ve tat duyum değişti. Bir öksürük başladı. İtiraf etmeliyim, başlangıçta bunu küçümsedim. Çünkü basit bir grip olduğumu düşündüm. Ateşim sürekli yükseldi. 7. günde ateşim en üst seviyeye çıktı. Ateşim bir türlü düşmeyince endişelendim ve sonunda hastaneye gittim.”

‘En zor maçımdı!’

“Yapılan testlerde kötü bir zatürre geçirdiğim tespit edildi ve koronavirüs kaptığım ortaya çıktı. Zor zamanlardı. Hayatımın en zorlu maçıydı ama en kötüsü bitti ve sonunda evime çıktım. Şanslıyım ki sigarayı 5 sene önce bırakmıştım. Birçok kişi bana yazdı ve benim için endişelendi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu virüs ciddi bir şey. Onunla şaka olmaz ya da hafife alınmaz. Koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor.”

‘İnsanlığı tehdit ediyor’

“Evde kalmalı ve gerekmedikçe kimseyle temas kurmamalıyız. Bunu, hasatlığı ciddi bir şekilde yaşayan biri olarak söylüyorum. Şu anda sağlık durumum her gün iyiye gidiyor. Biraz zayıfladım. Çok ağır bir tedavi sürecim oldu ama iyileşme yolundayım. Allah’a şükrediyorum. Şimdi yaklaşık 15 gün boyunca evde karantinada kalmam gerecek.”