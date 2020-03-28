Son dakika haberi... Corona virüsü salgını her geçen gün etkisini göstermeye devam ederken, spor camiasını da yakından etkiliyor. Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden olan Rüştü Reçber'in coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı açıklandı. Işıl Reçber, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak, Rüştü Reçber'e yapılan testin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek.. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli.''

Rüştü Reçber kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rüştü Reçber; 10 Mayıs 1973 tarihinde Türkiye’nin Antalya şehrinin bir ilçesi olan Korkuteli’nde dünyaya gelmiştir. Eski bir profesyonel futbolcu olan Rüştü Reçber, 1.87m boyundadır ve faal kariyeri süresince formasını giydiği bütün kulüplerde kaleci olarak görev yapmıştır. Profesyonel futbol hayatına Türkiye’de başlamış olan Rüştü Reçber, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu gelmiş geçmiş en iyi kaleci olarak kabul edilmektedir. 1985 ile 1988 yılları arasında Korkutelispor’da amatör olarak futbol oynamaya başlayan Rüştü Reçber, 1988 yılında Burdurgücü forması altında profesyonel olmuştur.

Altyapısını Korkutelispor’da tamamlayan Rüştü Reçber, burada kendisini geliştirse de esas gelişimi 1991 yılında Antalyaspor’da yaşamıştır. 1991 ile 1993 yılları arasında Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Rüştü Reçber, burada sadece 1 resmi müsabakaya çıkmıştır. 1993 yılında kısa bir süre Beşiktaş’ın sözleşmeli futbolcusu olan Rüştü Reçber, aynı yıl Beşiktaş’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. 1993 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe’de aralıksız olarak 10 yıl hizmet veren Rüştü Reçber, bu dönemde kulübün simgelerinden biri haline gelmeyi başarmıştır. 1993 ile 2003 yılları arasında giydiği Fenerbahçe forması ile sadece 2 kez Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşamış olan Rüştü Reçber, bu dönemde kulübü ile toplam 240 ulusal lig müsabakasına çıkmıştır. Fenerbahçe forması giydiği dönemde Türkiye Milli Takımı’na da yükselme başarısı göstermiş olan Rüştü Reçber, kısa sürede kaleyi devralmayı başarmıştır.

2003 yılında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Rüştü Reçber, Avrupa’nın birçok dev ekibinden teklif almıştır. Bu ekipler arasında FC Arsenal, AC Milan, Inter Milan, Valencia, Manchester United, Juventus, Liverpool ve FC Barcelona yer almaktaydı. Rüştü Reçber, bu ekipler arasından Arsenal’e neredeyse imza atmak üzereyken transfer gerçekleşmedi ve Rüştü Reçber, FC Barcelona’ya bedelsiz olarak transfer oldu. Ancak FC Barcelona’da aradığı ortamı bir türlü bulamayan Rüştü Reçber, Victor Valdes’in yedeği olmaktan kurtulamadı. Bu dönemde FC Barcelona teknik direktörü Frank Rijkaard’ın gözüne girmeyi başaramayan Rüştü Reçber, 2004 yılında eski kulübü Fenerbahçe’ye kiralık olarak gönderildiği 2003/04 sezonunda FC Barcelona kadrosunda yer almış olan Rüştü Reçber, bu dönemde Katalan ekibiyle sadece 4 İspanya La Liga müsabakasına çıkabilmiştir. 2004 ile 2006 yılları arasında 2 sezon boyunca Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Rüştü Reçber, bu dönemde kulübüyle beraber toplam 46 Türkiye Süper Ligi müsabakasına çıkmış ve de başarılı bir grafik çizmiştir. Rüştü Fenerbahçe ile bu dönemde 1 de Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. 2006 yılında bonservisi ile beraber Fenerbahçe’ye imzaya atan Rüştü Reçber, burada sadece 8 Türkiye Süper Ligi müsabakasına çıkıncı 2007 yılının Temmuz ayında kulüpten ayrılmaya karar vermiştir.

Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Beşiktaş’a imza atan Rüştü Reçber, Beşiktaş’ta 5 sezon daha futbol oynamıştır. Bu dönemde Beşiktaş ile Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası zaferleri elde eden Rüştü Reçber, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Liverpool, Porto, Marseille, Manchester United, Wolfsburg, CSKA Moskova gibi ekiplere karşı da mücadele etme fırsatını yakalamıştır. 2007 ile 2012 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş olan Rüştü Reçber, bu dönemde 99 Türkiye Süper Ligi müsabakasına çıkmış ve başarılı bir grafik çizmiştir. 2012 yılında profesyonel futbol kariyerine nokta koyma kararı alan Rüştü Reçber, 1988 ile 2012 yılları arasında 24 yıl süren faal futbol kariyeri boyunca toplam 432 ulusal lig müsabakasına çıkmış ve de 4 kez Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. 1994 ile 2012 yılları arasında da Türkiye kadrosunda yer alma başarısı göstermiş olan Rüştü Reçber,18 yıl süren milli takım kariyerinde toplam 120 maça çıkmış ve FIFA Dünya Kupası 3’üncülüğü yaşamıştır. Bunun yanı sıra Rüştü Reçber, UEFA Euro 2008’de yarı final oynayan Türkiye milli takımının da önemli bir parçası olmayı başarmıştır.