Rüştü Reçber: İtiraf etmeliyim, başlangıçta biraz küçümsedim

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü test sonucu pozitif çıkan ve uzun bir tedavinin ardından taburcu olan eski Milli kaleci Rüştü Reçber, hastalık ile mücadelesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Günümüzde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olan görev yapan Reçber, Tuttomercato'ya çarpıcı ifadeler kullandı.

"İtiraf etmeliyim, başlangıçta küçümsedim"

Rüştü Reçber ilk dönemleri hakkında, "İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı, ikincisinde ateşim vardı, ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktorumla iletişime geçtim ve ateş düşürücü ile ağrı kesici almaya başladım, ancak bu arada iştah, koku ve tat duyum değişti. Bir öksürük başladı. İtiraf etmeliyim, başlangıçta küçümsedim; çünkü basit bir grip olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

"Zatürre oldum, zor zamanlar geçirdim"

Rüştü Reçber, "Ateş tekrar tekrar ortaya çıktı, yedinci gün çok yüksekti. Vücut ısım düşmedi, 48 saat sonra gerçekten endişelenmeye başladım ve doktorun tavsiyesi üzerine hastaneye gittim. Test pozitif çıktı. Zatürre oldum, zor zamanlar geçirdim, hayatımın en zorlu zamanlarından biriydi, ama en kötüsü bitti ve sonunda eve döndüm"

"Sağlık durumum her gün iyiye gidiyor"

Rüştü Reçber, "Sağlık durumum her gün iyiye gidiyor. Biraz zayıfladım, çok ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım, ama iyileşme yolundayım ve Allah'a şükrediyorum. Şimdi yaklaşık 15 gün boyunca evde karantinada kalmam gerekecek" ifadelerini kullandı.

(Spor Arena)







