Russell Westbrook tarihe geçti
Oklahoma City Thunderlı Westbrook, Portland Trail Blazers karşılaşmasında art arda 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Chamberlain ile paylaştığı NBA rekorunu tek başına ele geçirdi. 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan George ile 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asist üreten Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.
Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 120-111 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında üst üste 10’uncu "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Oklahoma City Thunder ile Portland Trail Blazers arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.
Thunder’da Paul George 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Russell Westbrook da 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.
Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain’in 1968’den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.
George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104
Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111
Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87
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