Russell Westbrook tarihe geçti

Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 120-111 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında üst üste 10’uncu "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Oklahoma City Thunder ile Portland Trail Blazers arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.

Thunder’da Paul George 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Russell Westbrook da 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain’in 1968’den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.

George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111

Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87

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