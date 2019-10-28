Russell Westbrook adım adım zirveye

Houston Rockets’ın yıldızı Russell Westbrook, New Orleans Pelicans maçında kariyerinin 139. triple-double'ını yaparak Magic Johnson'ı geride bıraktı ve NBA tarihinin en çok triple-double yapan 2. oyuncusu oldu.

28 Ekim 2019, Pazartesi 06:18
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Russell Westbrook adım adım zirveye

Houston Rockets’ın yıldızı Russell Westbrook, New Orleans Pelicans’ı 126-123 yendikleri maçta Magic Johnson’ı geride bırakarak NBA’de en fazla tripledouble yapan 2. oyuncu oldu. 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle oynayan süperstar, 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Zirvede ise 181 ile Oscar Robertson bulunuyor.

Öte yandan diğer maçlardaki sonuçlar ise şöyle oldu:

Milwaukee-Miami: 126-131, Detroit-76ers: 111-117, Knicks- Boston: 95-118, Atlanta-Orlando: 103-99, Chicago-Toronto: 84- 108, Cleveland-Indiana: 110-99, Spurs-Wizards: 124-122, Jazz- Sacramento: 113-81, Phoenix-Clippers: 130-122.

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