Russell, Mercedes direksiyonunda hâlâ yanlış düğmelere basıyor
George Russell, Sakhir GP hafta sonunda ilk kez deneyimlediği Mercedes ortamında hâlâ alışması gereken şeyler olduğunu, sıralamalarda direksiyonda yanlış düğmeye bastığını söyledi. Mercedes adına çıktığı ilk sıralamalarda Russell, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın sadece 0.026 sn gerisinde 2. olarak güçlü bir sonuç elde etti.
Lewis Hamilton'ın virüs kapması nedeniyle son anda Mercedes'e geçiş yapan Russell, Mercedes'in Hamilton için hazırladığı kokpitin kendisi için küçük olması nedeniyle küçük yarış botları giymek zorunda kalmıştı. Russell, Mercedes'in kendisi için tamamen yabancı bir ortam olduğunu ve hâlâ alışmaya çalıştığını, aracı sürerken zaman zaman yanlış tuşlara bastığını söyledi.
Motorsport.com'un Williams'taki deneyimlerinden neleri unutması gerektiğini sorması üzerine Russell, "Buraya daha açık fikirli gelsem, daha önce bu pistte, en azından yarısında yarışmamış olsam muhtemelen daha iyi olurdu."
"Çünkü tüm haftayı fren noktalarını belirlemek, birinci virajı nasıl döneceğimi bulmak, pistin nerelerinde ne yapacağımı belirlemek için geçirdim. Bu araç normalde sürdüğüm araçtan tamamen farklı."
"Ardından tüm prosedürleri öğrenmem, tüm yeni düğmeleri öğrenmem gerekti. Birinci antrenman tamamen kargaşaydı, hep yanlış düğmelere basıyordum."