Russell, Mercedes direksiyonunda hâlâ yanlış düğmelere basıyor

Lewis Hamilton'ın virüs kapması nedeniyle son anda Mercedes'e geçiş yapan Russell, Mercedes'in Hamilton için hazırladığı kokpitin kendisi için küçük olması nedeniyle küçük yarış botları giymek zorunda kalmıştı. Russell, Mercedes'in kendisi için tamamen yabancı bir ortam olduğunu ve hâlâ alışmaya çalıştığını, aracı sürerken zaman zaman yanlış tuşlara bastığını söyledi.

Motorsport.com'un Williams'taki deneyimlerinden neleri unutması gerektiğini sorması üzerine Russell, "Buraya daha açık fikirli gelsem, daha önce bu pistte, en azından yarısında yarışmamış olsam muhtemelen daha iyi olurdu."

"Çünkü tüm haftayı fren noktalarını belirlemek, birinci virajı nasıl döneceğimi bulmak, pistin nerelerinde ne yapacağımı belirlemek için geçirdim. Bu araç normalde sürdüğüm araçtan tamamen farklı."

"Ardından tüm prosedürleri öğrenmem, tüm yeni düğmeleri öğrenmem gerekti. Birinci antrenman tamamen kargaşaydı, hep yanlış düğmelere basıyordum."



