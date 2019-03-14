7DAYS EuroCup'ın çeyrek finaller etabında iki Rus ekibi UNICS Kazan ile Lokomotiv Kuban karşı karşıya geldi.

Serinin ilk iki maçında sahasındaki maçları kazanmayı başaran ekipler Kazan'ın sahasındaki üçüncü maça 1-1'lik eşitlik ile geldiler.

Üçüncü maçın ilk yarısında 37-29'luk skorla UNICS Kazan üstünlüğü bulunsa da ikinci yarıda Kuban'ın etkili performansıyla son 1:11'lik bölüme 62-62 eşitlikle girildi. Son bölümde Kaimakoglou ile kritik bir üçlük isabeti bulan ve sonrasında hata yapmayarak skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, karşılaşmadan 69-65'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi de 2-1 kazanan Kazan, yarı finalde Valencia Basket ile eşleşti.

Ev sahibi ekipte Kaimakoglou 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken serinin ilk maçında 32 sayı atan Errick McCollum da karşılaşmayı 11 sayıyla tamamladı.

Lokomotiv Kuban'da Dmitry Kulagin 16 sayıyla maçın en skoreri olurken JaJuan Johnson da 15 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.



