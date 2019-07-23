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Rus boksör Maxim Dadashev hayatını kaybetti

Cuma akşam hafif orta sıklette karşılaştığı Subriel Matias'a kaybeden ve maçın ardından komaya girerek hastaneye kaldırılan Rus boksör Maxim Dadashev 28 yaşında hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019, Salı 19:59
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Rus boksör Maxim Dadashev hayatını kaybetti

Rus boksör Maxim Dadashev, cuma akşamı çıktığı Subriel Matias maçında aldığı darbelerden ötürü hayatını kaybetti. 

Beyninde hasar oluştuğı açıklanan Rus boksörün salı günü itibariyle hayatını kaybettiği belirtildi. 

Rus boksörün antrenörü Buddy McGirt konuyla ilgili "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Maçtan önce tamamen hazırdı. Neyi yanlış yapmış olabileceğimi düşünüyorum ama bulamıyorum. İçinde bulunduğumuz spor bu. Maça hazırdı. Sorun yoktu. Bundan eminim. Bazen sadece bir yumruk her şeyi bitirebiliyor" dedi.

Dadashev maçın ardından beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle ameliyata alınmıştı. 

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