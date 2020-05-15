Dünyada kadın atletizminin bilinen isimlerinden Rus uzun atlamacı Darya Klishina ahlaksız bir teklifle sarsıldı.

Rus basınına bir röportaj veren dünya gümüş madalya sahibi atlet, Instagram üzerinden birinci sınıf eskortluk teklifi aldığını söyledi. Aylık da 200 bin dolar önerdiklerini vurguladı.

Şu an ABD’de Atlanta’da yaşayan 29 yaşındaki sporcu, “Eskort olmam teklif edildi. ABD’de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti.

Instagram’dan bana mesaj attı. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şeyle ilgilenmiyorum, üzgünüm diye cevap yazdım” dedi.

Şoke olduğunu aktaran Klishina, “Aylık olarak 200 bin dolar önerdi. Hatta bana bekle şartlarımı bilmiyorsun, hemen geri çevirme dedi.

Çok büyük bir meblağ, aylığı 200 bin dolar teklif etti. Sonra da düşündüm; ben böyle bir şeyi kabul edecek bir kadın mıyım diye” ifadelerini kullandı.

Daria Klishina, 2017’de Londra’da Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2.’lik kazandı.