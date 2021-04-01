Daha önce çıkan haberlerde, Bayern Münih'in yaz aylarında Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Haaland'ı transfer etmek için çalışacağı ifade edilmişti.

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Bild'e yaptığı açıklamada, "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama bu pozisyonda dünyanın en iyi futbolcusu bizde. Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor" dedi.

Transfer iddialarına göre Haaland'a Manchester City ve Real Madrid gibi takımların da ciddi derecede ilgisi bulunuyor.

Bundesliga'da bu sezon Haaland, 21 maçta 21 gol kaydedip 5 asist yaptı. Lewandowski ise 25 karşılaşmada 35 gol kaydetti.

Kaynak: Ntv Spor



