Transfer çalışmalarına devam eden Hes Kablo Kayserispor, gol yollarındaki sıkıntısını gidermek için Rumen golcü Denis Alibec ile anlaşmaya vardı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Her şey Kayserispor için. Büyük Kayserispor camiası ne derse o. Son transferlerimize hepinizin beklediği forvet de dahil ettik. Romanya milli takımının forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak. Güçlüydük, daha güçlü olduk, Ankaragücü maçında başarılar” ifadelerine yer verdi.





Denis Alibec kimdir?

Kayserispor'un son transferi Denis Alibec 5 Ocak 1991 doğumlu. Romanya uyruklu forvet futbolcusu 1,87 cm boyunda. Denis Alibec, daha önce Farul Constanta, İnter, Mechelen, Bologna, Steau Bükreş ve Astra Giurgiu takımlarında forma giydi. Alibec, Astra Giurgiu forması altında 7 sezon oynadı ve 146 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, bu takımda 64 gol atarken 50 sarı kart 5 kırmızı kart gördü. 228 profesyonel maça çıkan Denis Alibec, 82 gol atarken 72 sarı kart 7 kırmızı kart gördü. 13 kez Romanya milli takımının formasını giyen forvet futbolcusu 2 de gol attı.