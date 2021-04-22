Gaziantep FK’nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto maç içerisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamazken, yerine açıklama yapan yardımcı antrenörü Rui Mota, “Kulübümüz hakemler tarafından cezalandırılıyor. Bu konuyla Alanyaspor’un hiçbir alakası yok. Maça dönecek olursak ilk yarıda Pawel’e yapılan bir pozisyonda sıkıntı oldu. Rakip takımın stoperi Pawel’i itiyor ve orada net bir penaltı olmasına rağmen hiç müdahale yapılmıyor. Dolasıyla aklımıza bir karşılaştırma geliyor. Bizim 2 maç öncesinde Fenerbahçe maçında attığımız bir golde Papy’nin pozisyonunda sadece dokunuyor olmasına rağmen faul verildi ve gol iptal edildi. Ama burada açık bir faul olmasına rağmen penaltı verilmiyor” dedi.

"HOCANIN KART GÖRMESİ OYUNU ETKİLEDİ"

Gaziantep FK teknik direktörü Pinto’nun neden kart gördüğünü anlamadıklarını ifade eden Mota, şunları söyledi:

“İkinci bir olay ise hocamız neden kart gördü? Neden oyundan atıldı? Hiç kimseyle konuşmadı ve sadece kendi oyuncularına orada bir şey söyledi ama yardımcı hakem, hakeme kart vermesini söyledi. Bu tarz olayların oyunda çok etkisi oldu. Oysa maçta çok rahat oynuyor, rakip kaleye çok rahat geliyorduk ve goller de attık. Rakibimizin attığı goller hep duran toptan oldu. Biz ilk defa duran toptan 3 gol yiyoruz. Artık bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Oysaki bütün hafta boyunca sürekli buna çalışıyoruz. Biz rakibimizin den daha iyi oynamamıza rağmen yediğimiz duran toptan yediğimiz gollerden maalesef puan alamadık. Biz daha iyi oynadığımız düşünüyoruz.”