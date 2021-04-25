Rui Mota: Dün yaşanan ve bugün devam eden olaylar maçı etkiledi

Süper Lig’in 37. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da yardımcı antrenör Rui Mota, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Mota, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade etti. Bazı futbolcuların yasa dışı bahis oynadığı iddialarına değinen Mota, "Dün yaşanan ve bugün devam eden şeyler maçı etkiledi." diye konuştu.

Mota, buna rağmen oyuncuları motive etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Puana ihtiyacı olan bir takıma karşı oynadığımızın farkındaydık. Maça iyi başladık ama son vuruşlarda golü oluşturacak pozisyonlar bulamadık. İkinci yarıda daha çok pozisyon ile rakip kaleye daha çok geldik. İkinci yarı rakibimiz iyi oynamamasına rağmen 3 gol yedik. İyi oynadık, oyuncularımız skoru değiştirmeye çalıştı, pozisyonlar bulduk. Şans yanımızda olsaydı beraberlik olabilirdi. Bizi mutlu eden şey, oyuncularımızın son dakikalarda bile mücadele etmeleri. İyi oynarken kalemizde gol gördük ve puan ile ayrılamadık. Kafamızı kaldırmamızın zamanı. Henüz bir şey bitmedi. Mücadele etmeye, kaliteli oyun oynamaya devam edeceğiz."