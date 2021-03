Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Gaziantep FK, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

VAR sisteminin nasıl çalıştığına anlam veremediklerini belirten Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, şu ifadeleri kullandı:

'Biz VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremedik'

"Biz VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremedik. Bugün burada olanlar tamamen VAR'dan kaynaklı olan şeylerdi. Eskiden hakemler pozisyonları tamamen göremiyordu ama şu an bu teknolojiyle VAR ile her şey göz önünde. Nasıl bu tarz kararlar alınabiliyor, anlam veremiyoruz. Her şey bir sert müdahaleyle başladı. Hakem bunu görmemiş olabilir, normal bir şey. VAR nasıl göremiyor bunu? Ben eminim, sizde pozisyonu izlediyseniz bize hak vereceksiniz. Bizim hocamızda böyle bir pozisyon karşısında doğal olarak takımını koruyup, böyle bir tepki verecektir. Hocamız ilk sarıyı gördü, daha sonra ikinci sarıyı ne için verdiğini anlamadık. O şişeye ayağıyla vurdu ve bu nedenle ikinci sarıyı gördü. Hiç kimseyle alakası yok, kimseye bir şey söylemiyor, kimseyle konuşmuyor ve ikinci sarı kartı görüyor bunun için. Buna hiçbir şekilde anlam veremiyoruz.''

'Galibiyetimiz elimizden alınıyor'

''Orada Malatyaspor'lu oyuncuya VAR'a gidilip, kırmızı kart gösterilseydi ne biz orada golü yerdik ne de hocamız kırmızı kart görürdü. İkinci penaltıda bizim oyuncumuzun iki eli arkasında bağlıydı. Üstelik topa arkası dönük, hiçbir şekilde bir faul ya da herhangi bir müdahalesi yoktur. Zaten topu görmüyor arkasından geldiğinden ama VAR yine oradan penaltı çıkarıyor. Üstelik kolları arkasından bağlıydı. Biz bütün hafta boyunca çalışıyoruz, her şeyimizi veriyoruz gelip burada saha içerisinde varımız yoğumuzla oynuyoruz sonra bu tarz şeylerden kaynaklı bizim galibiyetimiz elimizden alınıyor"