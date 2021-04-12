Rui Mota: Attığımız gol neden iptal oldu bilmiyoruz

Gaziantep FK yardımcı antrenörü Rui Mota, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Gaziantep FK yardımcı antrenörü Rui Mota, "İlk yarının son 15 dakikasında iyi oynadık. Attığımız gol neden iptal oldu bilmiyoruz. Muhtemelen hakem de bilmiyor. Hatalardan ötürü emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu maçı kaybetmeyi hiç hak etmedik. Maç 2-1 olduktan sonra pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik" ifadelerini kullandı.