Portekiz'in dev kulübü Benfica'da gözaltına alınan başkan Luis Filipe Vieira'nın yerine Rui Costa geçici olarak başkanlık görevine getirildi.

Benfica Yönetim Kurulu, Luís Filipe Vieira'nın kararı hakkında bilgilendirildi ve bu öğleden sonra atılacak sonraki adımları görüşmek üzere acil bir toplantı yaptı. Şu ana kadar başkan yardımcısı olan Rui Costa, kulüp tüzüğü kapsamında desteklendi ve Benfica'nın başkanlığı görevine geldi.

Bu gelişmenin ardından Gedson transferi konusunda Galatasaray , Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Rui Costa ile görüşecek.